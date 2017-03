O prima propunere concreta spre o Europa sociala: 7 ministri pentru Afaceri Europene cer un salariu minim pentru tarile membre

"Lumea noastra se schimba considerabil. Nationalismul se propaga. Tensiunile populiste reapar", scriu ministrii francez, german, italian, grec, portughez, maltez si ceh, care urmeaza sa se reuneasca miercuri la Berlin."Dupa ani de stagnare economica, trebuie in primul rand sa ne relansam economiile de o maniera durabila in plan ecologic si social", adauga ei."Vrem un salariu minim in toate statele membre, respectand practicile nationale si rolul partenerilor sociali din fiecare tara", spun cei sapte ministri.In maniera generala, acestia solicita "masuri puternice pentru a lupta impotriva somajului in randul tinerilor, a inegalitatilor sociale si a disparitatilor intre nivelele de viata si protectia sociala"."Este marele moment sa facem din Uniunea Europeana o uniune sociala, cu drepturi intarite pentru muncitori, o adevarata egalitate femei-barbati, locuri de munca sigure si venituri garantate", potrivit sursei citate."Pentru toate aceste motive, vrem ca un stalp social puternic al UE sa fie inclus in declaratia de la Roma si am lansat pregatirea marelui summit social cre va reuni liderii europeni in noiembrie in Suedia".Seful de stat si de guvern din UE se vor reuni la Roma in 25 martie pentru a sarbatori 60 de ani de la semnarea, in 1957, a tratatului de la Roma, actul fondator al constructiei europene.