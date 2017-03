Rusia a recunoscut Osetia de Sud ca stat independent in 2008 dupa un razboi scurt cu statul-mama Georgia. De atunci trupele rusesti stationeaza in Abhazia si in Osetia de Sud, doua regiuni secesioniste ale Georgiei.Autoritatile georgiene spun ca vor ca Osetia de Sud si Abhazia sa revina sub autoritatea sa.