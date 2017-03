Siberia: O fetita de 5 ani a mers 8 kilometri prin salbaticia Siberiei pentru a cauta ajutor pentru bunica sa bolnava

Saglana Salchak traieste cu bunicii sai intr-o ferma izolata din taiga, in apropiere de granita cu Mongolia. Pana la cel mai apropiat sat sunt peste 19 kilometri iar cel mai apropiat vecin se afla la peste 8 km.Luna trecuta, fetita s-a trezit si a descoperit ca bunica sa, oarba, nu se mai misca, astfel incat s-a decis sa mearga la cel mai apropiat vecin dupa ajutor, potrivit ziarelor locale.A luat cu ea doar o cutie de chibrituri, in cazul in care ar fi avut nevoie sa faca focul, si s-a avantat in intunericul diminetii, la temperaturi care ating si -34 de grade Celsius. Dupa cateva ore de mers de-a lungul raului, prin zapada care ii ajungea adeseori pana la piept, a ajuns la casa vecina. Din fericire, nu s-a intalnit cu niciun lup."Tuva este pur si simplu infestata cu lupi", spune Semyon Rubtsov, seful grupului regional de salvare, pentru Komsomolskaya Pravda.Vecinii au sunat in sat dupa un doctor care s-a intors cu fetita la casa bunicilor. Din nefericire, bunica murise in urma unui atac de cord.Saglana a declarat pentru Komsomolskaya Pravda ca nu i-a fost frica sa mearga singura prin padure. "Am mers, am mers si am ajuns acolo", a spus ea, recunoscand insa ca i-a fost frig si foame.Fetita a racit in urma aventurii dar si-a revenit repede si acum se afla intr-un centru social, unde tocmai a sarbatorit 5 ani.Mama fetitei si tatal sau vitreg se aflau cu herghelia de cai intr-o alta zona a regiunii, urmand sa revina acasa in luna mai.Duminica, insa comitetul de investigatii din Tuva a lansat o ancheta impotriva mamei fetitei, Eleonora Salchak, pentru faptul ca a lasat fetita in pericol. "Stia ca batranii nu au posibilitatea sa garanteze sigurante fetitei", potrivit unei declaratii de presa a comitetului. Mama risca acum un an de inchisoare, daca este declarata vinovata.