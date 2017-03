PE impune sanctiuni dure pentru europarlamentarul polonez Janusz Korwin-Mikke, care a afirmat ca "femeile sunt mai putin inteligente decat barbatii"

Sanctiunile au fost anuntate, marti, de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.Severitatea pedepsei este proportionala cu gravitatea jignirii. Toate femeile au fost insultate de un atac ce priveste egalitatea de gen in cursul unei dezbateri in plen prezidata de o femeie, pe un subiect legat de femei, precizeaza Parlamentul European."Nu voi tolera un astfel de comportament, in mod special atunci cand vine de la cineva din partea caruia este de asteptat sa isi indeplineasca indatoririle in calitate de reprezentant al popoarelor Europei, cu demnitatea cuvenita. Prin jignirea tuturor femeilor, deputatul a dat dovada de dispret fata de valorile noastre fundamentale. De aceea, am deschis imediat o ancheta cu privire la aceasta intamplare, pe care am incheiat-o rapid, prin impunerea unei sanctiuni proportionale cu gravitatea faptei", a afirmat Antonio Tajani.Presedintele Parlamentului European a tinut si sa isi ceara scuze in fata tuturor persoanelor care s-au simtit afectate sau jignite de gestul deputatului, subliniind ca un astfel de comportament nu va fi permis niciodata.