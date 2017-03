Theresa May reitereaza ca va notifica Parlamentul luna aceasta in legatura cu declansarea Articolului 50

Legislatia care ii ofera premierului May puterea de a declansa negocieriel de Brexit a fost aprobata de Parlamentul londonez luni seara."Voi reveni in fata camerelor inainte de sfarsitul acestei luni sa notific ca am declansat formal Articolul 50 si am inceput procesul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana", a declarat May in fata membrilor parlamentului.