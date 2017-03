Turcia respinge raportul Comisiei de la Venetia care critica planurile de modificarea a constitutiei pentru extinderea atributiilor presedintelui

Ankara, blocata intr-o disputa diplomatica cu Olanda care a interzis ministrilor turci sa participe, pe teritoriul sau, la mitinguri de promovare a modificarilor constitutionale, inaintea referendumului, spune ca reformele sunt necesare pentru a garanta stabilitatea in tara membra NATO cu o populatie de 80 de milioane de oameni.Comisia de la Venetia, o grupare de experti legali organizata la nivelul Consiliului Europei, a declarat vineri ca modificarile propuse, care vor mari considerabil puterile presedintelui Recep Tayyip Erdogan, reprezinta "un periculos pas inapoi" pentru democratie.Oponentii lui Erdogan spun ca schimbarile vor face din Turcia o tara in care puterea este in mana unui singur om si vor eroda drepturile si libertatile de baza."Din perspectiva Turciei, acest raport in intregime politic si subiectiv nu are nicio stima si nicio valoare", a scris ministrul justitiei Bekir Bozdag pe Twitter."Cu acest raport, Comisia de la Venetia si-a abandonat obiectivitatea si expertiza, si-a pierdut impartialitatea, a devenit politizata si si-a patat prestigiul, a spus ministrul.