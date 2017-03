​SUA: ONG-urile denunta multiplicarea legilor anti-gay in 23 de state

Acestea acuza in special o noua lege care a intrat in vigoare vinerea trecuta in Dakota de Sud si care autorizeaza agentiile de adoptie sa poata invoca o convingere religioasa "sincera" atunci cand iau o decizie privind plasarea unui copil. Legea nu mentioneaza explicit cuplurile de homosexuali dar pare sa ii vizeze, cred ONG-urile.Aceasta lege "nu e decat inceputul si face parte dintr-un val" de masuri similare impotriva comunitatii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgenderi), afirma Sarah Warbelow, director juridic la Human Rights Campaign (HRC).Peste o suta de texte similare au vazut lumina zilei in 23 de state, in special in Texas, Oklahoma sau Alabama, potrivit HRC si ACLU, puternica organizatie americana de aparare a libertatilor."Observam diferite tactici si strategii aplicate pentru a afecta drepturile persoanelor LGBT", spune Eunice Cho, de la ACLU.Texasul se dovedeste "vinovatul cel mai flagrant" cu peste zece proiecte care ar putea afecta regulile de trimitere a copiilor in familii de plasament sau sa permita administratiilor sa nu mai oficieze casatorii gay, a precizat ea."Suntem profund ingrijorati de dinamica acestor proiecte de lege, care ar putea incepe sa se raspandeasca in intreaga tara", spune si Sarah Warbelow, de la HRC.Evocand legea in vigoare din Dakota de Sud, presedinta unei organizatii care militeaza pentru drepturile copiilor crede ca ar putea impiedica cuplurile de homosexuali care au copii in grija sa-i adopte.Nici guvernatorul de Dakota de Sud, care a promulgat legea, nici autorii textului nu au raspuns la solicitarile AFP.