Prima intalnire intre Donald Trump si Angela Merkel la Casa Alba, amanata din cauza unei furtuni de zapada violente care a lovit Statele Unite

Prima intalnire dintre Angela Merkel si Donald Trump, programata initial pentru marti, la Casa Alba, a fost amanata pentru vineri.Dupa o iarna neobisnuit de blanda, viscolele numite "Stella" de catre meteorologii americani au adus rafale de pana la 96 km / h, crescand senzatia de frig si lipsa de vizibilitate. La New York, stratul de zapada este asteptat sa ajunga la 61 de centimentri.Cele mai afectate regiuni sunt New York, New Jersey, Philadelphia si sudul Connecticut - unde locuiesc, in total, in jur de 19 de milioane de oameni.Donald Trump, care se confrunta cu fenomele meteo grave pentru prima data in mandatul sau de presedinte, a dar asigurari ca Guvernul ia masurile necesare pentru a combate efectele acetei ierni tarzii.