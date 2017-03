Conflictul diplomatic Turcia - Olanda: Ankara afirma ca declaratia UE privind criza "nu are nici o valoare"

"Declaratia necugetata a UE nu are nici o valoare pentru tara noastra", afirma Ministerul turc de Externe.Uniunea Europeana a facut luni apel la Turcia sa se abtina de la "declaratii si actiuni excesive" ce risca sa agraveze situatia in relatia cu Olanda si alte tari UE. Ministrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, a spus luni ca Ankara "va implementa cu siguranta sanctiuni" la adresa Olandei.La randul sau, ministrul turc al afacerilor europene, Omer Celik, a evocat luni o revizuire a acordului semnat de Turcia si UE privind lupta impotriva migratiei ilegale, pe fondul tensiunilor intre Ankara si mai multe tari din UE.Declaratiile ministrului turc al afacerilor europene au loc in plina criza diplomatica intre Turcia si Olanda ca urmare a refuzului acesteia din urma de a permite unor ministri turci sa participe la mitinguri in sprijinul presedintelui Recep Tayyip Erdogan in vederea unui referendum constitutional controversat prevazut pentru 16 aprilie in Turcia ce prevede inlocuirea regimului parlamentar cu cel prezidential.Mai multe tari europene si-au exprimat solidaritatea cu Olanda.Una dintre clauzele acordului incheiat pe 18 martie 2016 intre guvernul turc si UE prevede ca Turcia sa "ia toate masurile necesare pentru a preveni crearea de noi rute ale migratiei ilegale, terestre sau maritime, in directia UE". Turcia are frontiere terestre si cu Grecia si Bulgaria, tari membre ale UE.Potrivit Anadolu, ministrul Celik s-a referit numai la rutele "terestre" deoarece punerea in cauza a aplicarii prevederilor acordului privind rutele maritime ar pune in pericol viata migrantilor care incearca sa ajunga in Europa pe mare.Acest pact privind migratia ilegala a fost de mai multe ori pus in cauza de oficiali turci ca urmare a tensiunilor in relatiile dintre Turcia si UE, insa continua sa fie aplicat fara nicio problema majora.