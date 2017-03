Fosta presedinta a Coreei de Sud, Park Geun-Hye, va fi chemata in fata procurorilor

Curtea Constitutionala, cea mai inalta instanta judiciara din Coreea de Sud, a aprobat vinerea trecuta destituirea presedintei Park Geun-Hye, obligata sa paraseasca scena politica in urma unui rasunator scandal de coruptie, in care sunt implicati si directorii companiei Samsung.Park Geun-Hye, primul sef de stat sud-coreean destituit in acest fel, si-a pierdut, odata cu functia, si imunitatea prezidentiala, ceea ce o va expune la eventuale puneri sub acuzare.In urma demiterii lui Park Geun-Hye urmeaza sa fie organizate, in termen de 60 de zile, alegeri anticipate pentru functia suprema in stat.