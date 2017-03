Trump nu s-a referit la interceptare atunci cand a scris despre acest lucru pe Twitter, afirma Spicer

Casa Alba a retractat luni acuzatia presedintelui Donald Trump, fara dovezi, potrivit careia fostul presedinte Barack Obama i-a interceptat telefoanele la Trump Tower in alegerile din 2016, relateaza CNN, citata de News.ro.



Purtatorul de cuvant al Casei Albe Sean Spicer a declarat ca Trump nu se referea la interceptari atunci cand facut aceasta acuzatie pe Twitter.

"Cred ca nu exista indoieli cu privire la (faptul ca in) administratia Obama au avut loc actiuni de supraveghere si alte activitati in alegerile din 2016", a spus Spicer. "Presedintele a folosit cuvantul interceptari intre ghilimele, referindu-se, in mare, la supraveghere si alte activitati".

"Interceptare" este o activitate de supraveghere clar definita, care implica interceptarea unei "linii telefonice sau telegrafice cu scopul de a obtine informatii", potrivit dictionarului Merriam-Webster.

Spicer a mai declarat ca Trump se referea la administratia Obama in mare - si ca nu l-a acuzat pe Obama de o implicare personala - atunci cand a scris pe Twitter "Obama a pus sa mi se 'intercepteze liniile' in Trump Tower" si l-a acuzat pe fostul presedinte ca este o persoana "rea" sau "bolnava".

Tot luni a expirat un termen-limita stabilit de Comisia pentru supravegherea serviciilor de informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor in vederea prezentarii de probe care sa sustina acuzatiile lui Trump, insa un purtator de cuvant a cerut "prelungirea termenului pentru a se stabili daca ar putea sa existe documente sensibile" in acest sens

Comisia a anuntat ca Departamentul Justitiei are un nou termen, pana la 20 martie, sa dea curs acestei solicitari.