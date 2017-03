SUA va amplasa in Coreea de Sud o companie de drone Gray Eagle MQ-1C

Pentagonul a precizat ca unei companii de drone se inscrie in planul general de intarire, in intreaga lume, a capacitatii dronelor US Army, armata terestra americana."Nu e vorba doar de Coreea", a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jeff Davis.In timp, toate diviziile americane de infanterie vor fi dotate cu cel putin o companie de drone Gray Eagle, potrivit acestuia.Dronele Gray Eagle MQ-1C sunt o varianta a celebrei drone americane Predator si pot transporta pana la 4 rachete Hellfire pentru a lovi tinte la sol.O companie de drone are 128 de militari si un numar neprecizat de aparate pilotate de la distanta.Compania din Coreea va fi amplasata la inceputul anului viitor, potrivit lui Jeff Davis.Coreea de Sud gazduieste circa 28.000 de soldati americani.