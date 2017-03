Presedintele Bulgariei se impotriveste acordului UE - Canada si va sesiza Curtea Constitutionala

"In calitatea de presedinte al Bulgariei si de garant al Constitutiei, voi inainta aceasta chestiune Curtii Constitutionale, intrucat CETA necesita amendamente la legea fundamentala si Curtea Constitutionala va trebui sa se pronunte asupra conformitatii legale. Deocamdata, CETA se afla in mainile parlamentului bulgar, pentru votul de ratificare", a spus Rumen Radev, care a fost investit presedinte la sfarsitul lunii ianuarie.Tratatul CETA a fost semnat pe 30 octombrie la Bruxelles, dupa ce in urma unor negocieri dificile a fost depasit impasul provocat de respingerea acordului de catre regiunea belgiana Valonia. Aceasta era nemultumita de mai multe prevederi ale tratatului, in special cele referitoare la arbitrajul disputelor comerciale, protectia sociala, efectele asupra agriculturii si industriei traditionale sau protectia mediului.Anterior acestor ultime negocieri, Romania si Bulgaria si-au ridicat obiectiile cu privire la CETA, in urma acordului la care au ajuns cu Canada in chestiunea liberalizarii regimului de vize.