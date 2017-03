Texas: O parlamentara propune o amenda de 100 de dolari pentru barbatii care se masturbeaza, pentru a protesta fata de procedurile complicate solicitate pentru avort

Incepand cu 2011, femeile trebuie sa fie supuse unei scanari cu cel putin 24 de ore inainte de face un avort. O astfel de procedura presupune cel putin doua deplasari la clinica. In opinia sa, impunerea unei astfel de proceduri cauta sa induca femeii un sentiment de vinovatie pentru a o determina sa-si schimbe decizia de avort.Jessica Farrar, care reprezinta democratii in Camera Reprezentatilor din Texas, unde majoritari sunt republicanii, cere o amenda pentru "emisii in afara vaginului femeii" care "vor fi considerate un act impotriva unui copil nenascut".De asemenea, prin proiectul de lege se cere impunerea unei perioade de 24 de ore de asteptare pentru o persoana care doreste sa faca o vasectomie, o colonoscopie sau sa cumpere Viagra.Propunerea legislativa, "Dreptul barbatului de a sti", este o satira la brosura controversata "Dreptul femeii de a sti", parte a procesului prin care trece o femeie care vrea sa faca avort in Texas.