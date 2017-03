Ungaria: Aproape 100 de migranti, tinuti intr-o tabara de langa granita cu Romania, au intrat in greva foamei pentru ca vor sa plece

Biroul pentru Imigratie si Cetatenie a spus ca la grava foamei iau parte 94 dintre cei 102 de migranti din tabara Bekescsaba, langa granita cu Romania."Cei mai multi dintre cei in greva foamei sunt sub proceduri ale acordului de la Dublin, in conditiile in care au parasit ilegal prima tara din Uniunea Europeana inc are au intrat", potrivit Biroului."Grevistii foamei si-au anuntat revendicarile in scris, in principal se plang ca sunt retinuti si vor sa li se permita sa plece. Ei reclama ca au fost amprentati desi nu au nicio intentie sa ramana in Ungaria", a transmis autoritatea ungara.Intr-un apel online pentru ajutor, semnat de "Zanyar Faraj", care sustine ca este purtator de cuvant al migrantilor din Bekescsaba, se cer conditii mai bune si se afirma ca cei retinuti sunt bolnavi si deprimati.