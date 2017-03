Janos Ader, candidatul partidului de guvernamant Fidesz, a fost reales luni presedinte al Ungariei cu o majoritate confortabila in Parlament, transmite Reuters. Votul larg din legislativ a fost o reconfirmare a controlului politic al premierului Viktor Orban asupra scenei politice, cu un an inaintea alegerilor generale.Ader (57 ani), avocat de profesie, a fost un aliat al lui Orban inca de la inceputul primului sau mandat (2012) in functia mai degraba ceremoniala de presedinte al tarii.Janos Ader a primit 131 din voturi, in timp ce contracandidatul de stanga Laszlo Majtenyi a fost votat de doar 39 de parlamentari.