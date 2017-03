Sase ani de conflict devastator in Siria: Peste 320.000 de morti si o tara in ruine

Revolta si represiunea

Marti, cu doua zile inainte de inceputul acestei revolte, factiunile rebele siriene au anuntat ca nu vor participa marti si miercuri la Astana al un nou ciclu de negocieri cu responsabili ai guvernului sirian.Iata mai jos cele zece mari etape ale conflictului din Siria.In 15 martie 2011, in contextul Primaverii arabe, o miscare de protest izbucneste in Siria, tara guvernata cu o mana de fier de peste 40 de ani de familia Assad. Bashar, fiul, i-a succedat in 2000 tatalui sau Hafez.In urma unui apel pentru "o Sirie fara tiranie", mici manifestatii au loc la Damasc, inainte de a fi dispersate violent. Dar la Deraa (sud) miscarea ia rapid amploare cu cel putin 100 de morti in urma represiunii protestelor (potivit martorilor si militanilor) declansate dupa arestarea si torturarea unor elevi suspectati ca au scris slogane antiregim pe ziduri.In aprilie, contestarea se extinde si se radicalizeaza, cu apeluri la caderea regimului.In iulie, un colonel refugiat in Turcia anunta crearea Armatei Siriene Libere (ASL), formata din civili care au pus mana pe arme si din dezertori. Grupari cu tendinta islamista se adauga rebeliunii.In 1 martie 2012 la Homs (centru), armata preia controlul asupra cartierelor rebele din Baba Amr dupa o luna de asediu. Mai multe operatiuni sangeroase au fost efectuate, in special la Hama (centru), dupa imense manifestatii impotriva regimului.In 17 iulie 2012, ASL lanseaza batalia pentru Damasc. Guvernul pastreaza controlul asupra capitalei, dar zonele periferice trec sub control rebel.Incepand cu 2013, elicoptere si avioane ale regimului lanseaza in mod regulat asupra sectoarelor rebele din tara explozibili si bombe.Incepand cu aprilie 2013, seful Hezbollahului libanez, aliat cu Iranului, recunoaste angajarea combatantilor sai alaturi de regim. Iranul siit este principalul aliat regional al regimului Assad.In 21 august 2013, un atac cu gaz sarin asupra a doua bastioane ale rebeliunii din periferia Damascului se soldeaza cu sute de morti.Statele Unite, care evoca o cifra de cel putin 1.429 de morti, dintre care 426 de copii, acuza Damascul. Insa SUA evita lovituri aeriene impotriva regimului, in urma unui acord cu Rusia, care il sustine pe Assad, privind distrugerea arsenalului chimic sirian.Avansul jihadistilorIn 2014, gruparea Stat Islamic (SI) cucereste vaste regiuni in nord, eclipsand rebeliunea. Raqqa devine capitala sa de facto.Din 2013, jihadistii, in special cei din Frontul al-Nusra (care va fi redenumit Fateh al-Sham), isi intaresc pozitiile din nord.In septembrie 2014, Barack Obama creeaza o coalitie internationala anti-SI.Kurzii din Siria, care inca din 2013 isi stabilisera o administratie autonoma in zonele din nord, cuceresc, cu sprijinul raidurilor coalitiei internationale, zone cheie ale SI, printre care Kobane, in 2015.Moscova sare in ajutorul lui AssadIn 30 septembrie 2015, Rusia incepe o campanie de lovituri aeriene, afirmand ca vizeaza gruparile "teroriste", printre care si SI. Dar rebelii si occidentalii acuza Moscova ca vizeaza in special gruparile rebele moderate.Aceste lovituri vizeaza sustinerea regimului, pe atunci in foarte mare dificultate, in actiunea de a recuceri teritoriul pierdut.In 24 august 2016, Turcia, care sustine rebeliunea, lanseaza o operatiune la granita pentru a alunga SI, dar si militiile kurde.In 22 decembrie 2016, dupa un asediu asfixiant asupra cartierelor rebele si o ofensiva devastatoare, regimul cucereste in totalitate al doilea oras al tarii. Mii de rebeli si de civili sunt evacuati, in virtutea unui acord condus de Iran, Rusia si Turcia.In 30 decembrie, intra in vigoare un acord de incetare a focului, negociat de Rusia si Turcia, dar fara implicarea SUA.Raqqa, principalul fief al SI in Siria, este vizat de la inceputul lui noiembrie de o ofensiva a unei aliante arabo-kurde sustinuta de Washington, Fortele Democratice Siriene (FDS).Turcia, ostila kurzilor, se opune ca, dupa cucerirea Raqqa, orasul sa fie incredintat FDS.Si regimul sirian a anuntat ca recucerirea Raqqa este o prioritate a sa.