Declansarea Brexit ar putea avea loc chiar saptamana aceasta

Aprobat in prima lectura de catre deputati la inceputul lui fenruarie si amendat intre timp de Camera Lorzilor, textul - mai putin in eventualitatea unei lecturi prelungite in Camera Comunelor - ar putea sa fie adoptat definitiv de catre cele doua Camere ale Parlamentului inca de luni seara.Lorzii, membrii Camerei superioare a Parlamentului, au depus doua amendamente - unul cerand protejarea drepturilor celor trei milioane de europeni care traiesc in Regatul Unit, iar celalalt cerand ca Parlamentul sa aiba ultimul cuvant de spus asupra acordului cu Bruxellesul.Insa este probabil ca deputatii sa le anuleze, ceea ce inseamna ca exista posibilitatea ca Brexitul sa fie declansat inca de marti.Premierul conservator Theresa May a refuzat pana acum sa comunice o data precisa, multumindu-se sa repete ca ea va activa pana la sfarsitul lui martie Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, care va lansa doi ani de negocieri in vederea iesirii din UE.Premierul irlandez Enda Kenny a dat asigurari ca Bruxellesul se pregateste de o declansare a Brexitului inca de miercuri, iar insarcinatul cu dosarul Brexitului din cadrul partidului de opozitie laburist Keir Starmer a reafirmat duminica faptul ca Theresa May intentioneaza sa activeze Articolul 50 miercuri sau joi.Liderii celorlalte 27 de state membre UE ar putea sa se reuneasca pe 6 aprilie intr-un summit vizand "liniile directoare" ale negocierilor.Europenii vor cauta sa faca corp comun in fata britanicilor, susceptibili sa exploateze disensiunile din cadrul blocului.Intre subiectele fierbinti va figura factura de iesire din UE. Bruxellesul ar putea sa le ceara britanicilor pana la 60 de miliarde de euro, potrivit mai multor surse europene, o suma care corespunde angajamentelor pe care Londra si le-a asumat deja in privinta contributiei la bugetul european.Situatia celor trei milioane de europeni instalati peste Canalul Manecii va trebui, de asemenea, sa fie transata. Theresa May a refuzat, pentru moment, sa le garanteze drepturile, inainte sa obtina asigurari similare cu privire la cei 1,2 milioane de britanici care traiesc in UE.Ipoteza unui esec al negocierilor cu Londra nu este exclusa."Ne pregatim pentru toate rezultatele posibile", a declarat duminica ministrul Brexitului David Davis. Theresa May a avertizat, la randul ei, ca prefera "sa nu existe un acord" decat un "acord prost" cu Bruxellesul.