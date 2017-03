Situatia copiilor din Siria a devenit sinistra in 2016, ei fiind folositi ca luptatori, paznici, atacatori sinucigasi sau calai - raport Unicef

Incalcarile grave impotriva copiilor sirieni sunt la cel mai inalt nivel de la inceputul razboiului (2011), potrivit Unicef. Cel putin 652 de copii au fost ucisi in 2016 - o crestere cu 20% fata de anul anterior - iar 850 de copii au fost recrutati pentru a lupta in conflict, aproape de trei ori mai multi decat in 2015.Cifrele Unicef includ doar cazurile verificate de raniti, morti sau recrutari, motiv pentru care cifrele reale sunt probabil mult mai mari."Situatia copiilor din Siria este la pamant”, spune Juliette Touma, purtatoare de cuvant Unicef pentru regiune.“Anul trecut a fost cel mai rau de cand a inceput criza, cu copii impinsi pe marginea prapastiei - recrutati la varste chiar si mai mici, folositi la puncte de control, antrenati sa foloseasca armele, pusi sa pazeasca inchisori. Avem si rapoarte privind abuzuri sexuale facute de minori, situatia este sinistra”, a adaugat ea.Conflictul are si un efect devastator asupra sanatii mentale a copiilor sirieni.Peste 70% din cei cu care a discutat Save the Children au aratat simptome ale “stresului toxic” sau stres post-traumatic, printre simtome fiind pierderea vorbirii, agresiune si abuzul de droguri.Potrivit acestui raport, 59% dintre adulti cunosc copii si adolescenti care au fost recrutati, iar aproape jumatate cunosc copii care lucreaza la puncte de control sau tabere militare