Igor Dodon face a doua sa vizita oficiala la Moscova la doua luni dupa prima

Igor Dodon a anuntat ca scopul vizitei este promovarea relatiilor economice dintre cele doua state, dar expertii sustin ca este o actiune pur electorala menita sa fortifice influenta fortelor pro-ruse din Republica Moldova.Igor Dodon se va afla la Moscova in perioada 17-18 martie.Analistul politic Anatol Taranu, fost ambasador al Republicii Moldova in Rusia considera ca scopul acestei vizite este unul pur electoral, tinta fiind alegerile parlamentare din 2018, la care Rusia va incerca sa asigure victoria partidelor pro-moscovite, in special a Partidului Socialistilor, condus pana nu demult de Igor Dodon.Vizita lui Igor Dodon la Moscova are loc dupa ce acum cateva zile premierul si presedintele Parlamentului de la Chisinau au transmis o nota oficiala autoritatilor de la Moscova in care este condamnat comportamentul abuziv in raport cu oficialii moldoveni care se deplaseaza in Federatia Rusa.In acea nota se mentionat ca peste 20 de functionari ar fi fost opriti si interogati abuziv la Moscova.Autorii documentului au anuntat ca oficialilor moldoveni li se va cere sa se abtina de la deplasari in Federatia Rusa.Igor Dodon a mai intreprins o vizita la Moscova la mijlocul lunii ianuarie, mia aminteste sursa citata.