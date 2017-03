Atacul dejucat de la mall-ul din Essen: Anchetatori au indicii privind legaturi cu Statul Islamic

Thomas de Maiziere a precizat ca a existat riscul unui atac la mall, atac care "a fost oprit".Politia din Essen (vestul Germaniei) a decis sambata inchiderea unui centru comercial din oras din cauza unor "indicii concrete privind un posibil atac".Germania este sub stare de alerta sporita de securitate dupa atacurile teroriste din Franta si Belgia si dupa atacurile care au vizat mai multe orase germane.In decembrie anul trecut, un camion a intrat in multime la targul de Craciun din Berlin, atac soldat cu 12 morti si in jur de 50 de raniti.Saptamana aceasta, 9 persoane au fost ranite in urma unui atac cu toporul care a avut loc joi seara in gara din Dusseldorf. De asemenea, un barbat in varsta de 80 de ani a fost atacat cu maceta de un necunoscut, vineri, intr-o parcare din Dusseldorf.