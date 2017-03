Guvernul olandez aminteste Turciei, dupa inlocuirea steagului olandez de pe consulat, ca este responsabila pentru siguranta diplomatilor

Material sustinut de Agrobiotechrom

Cercetatorii sud-coreeni de la Institutul de Stiinte de Baza (IBS) au reusit sa puna la punct un nou sistem CRISPR. Fata de varianta "standard", Cas 9, sistemul Cpf 1 functioneaza oarecum diferit. Obtinut din bacterii din genurile Prevoltella si Francisella, acest sistem a fost proiectat sa recunoasca si "sa taie" anumite parti ale unui genom. In cadrul unui experiment, proteinele Cpf 1 au fost introduse in interiorul unor sisteme celulare apartinand soia si, ca martor, tutunului. S-a urmarit in primul rand confirmarea modului in care enzima actioneaza.​