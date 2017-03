The Observer: Batai, violuri si exploatare intr-un caz de sclavie moderna inregistrat in sudul Italiei. Mii de femei, majoritatea romance, victime ale proprietarilor fermelor si serelor siciliene

Comandantul politiei miliare din Sicilia, Guido Volpe, a declarat pentru The Observer ca Ragusa, o zona care a facut din Italia unul dintre principalii exportatori europeni de fructe si legume, este centrul exploatarii din insula."Aceste femei lucreaza ca sclave pe camp si stim ca sunt santajate sa faca sex cu proprietarii fermelor si serelor, din cauza subjugarii lor psihologice", a explicat comandantul. "Nu este usor sa investighezi sau sa impiedici acest lucru, pentru ca femeilor le este, in majoritatea cazurilor, prea frica sa vorbeasca".Multe dintre romance au lasat in urma cand au plecat din tara copii si familii pentru care trimit bani, si se simt fortate sa face alegeri disperate.The Observer prezinta cazul Nicoletei Bolos, o romanca exploatata de aproape trei in Italia."De unde vin eu, din Moldova romaneasca, nimeni nu are un loc de munca", spune Nicoleta Bolos, in timp ce o alapteaza pe fiica sa in varsta de cinci luni, intr-un depozit intunecat, care acum ii este casa, de la o ferma din provincia Ragusa, diferita de cea in care a fost exoploatata 3 ani. "Salariul mediu acolo este de 200 de euro pe luna. Aici poti face mult mai mult, chiar daca trebuie sa suferi", spune femeia.The Observer a vorbit cu 10 romance care lucreaza la ferme din Ragusa. Toate au povestit despre agresiuni sexuale de rutina si despre exploatare, inclusiv lucratul cate 12 ore pe zi, in conditii de caldura extrema, fara apa, fara a fi platite si fiind obligate sa traiasca in conditii degradante si insalubre, in cladiri izolate. Zilele lor de munca includ adesea violenta fizica, amenintari cu arme, santaj si amenintari la adresa copiilor si familiei.Profesoara Alessandra Sciurba, de la Universitatea Palermo, este coautor al unui raport, publicat in 2015, care documenteaza abuzurile cu care se confrunta romancele in Sicilia. Sciurba spune ca, in ultima perioada, conditiile s-au deteriorat si mai mult."Femeile ne spun ca sunt nevoite sa migreze pentru a se asigura ca copiii lor nu vor trai in saracie completa in Romania, dar ca ele insele sunt obligate sa suporte conditii ingrozitoare si abuzuri drept consecinta", spune profesoara. "Nu exista alte locuri de munca, ne-au spus femeile, asa ca, pentru a-si sustine financiar familiile, au simtit ca trebuie sa accepte aceasta intelegere. Este o alegere constienta pe care trebuie sa o faca. Suntem martori la nimic mai putin decat munca fortata si trafic de persoane, asa cum sunt ele definite de Organizatia Internationala a Muncii, a ONU".Procurorul Valentina Botti ancheteaza mai multe acuzatii de agresiuni sexuale si exploatare prin munca aduse fermierilor. Potrivit ei, abuzurile la care sunt supuse romancele reprezinta un "fenoment enorm"."Rapiri, agresiuni sexuale si tinerea oamenilor in conditii de sclavie reprezinta trei infractiuni majore pe care le-am detaliat in investigatiile noastre de pana acum", a spus procurorul."Vorbim despre posibil mii de romance victime ale unor abuzuri grave. Foarte putine femei ies in fata cu povestile lor. Majoritatea accepta abuzul ca pe un sacrificiu personal pe care trebuie sa il faca, daca vor sa isi pastreze locurile de munca. Pentru multe dintre ele, implicatiile pierderii locurilor de munca sunt devastatoare", a explicat Botti.