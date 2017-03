Politia germana a incheiat o operatiune majora dupa o alerta de atac in orasul Offenburg

Politia a sporit masurile de securitate in centrul orasului si in mijloacele de transport public. Autoritatile au indicat ca o posibila tinta ar fi fost un club de noapte, insa nu au facut public numele clubului.Investigatiile continua, insa nu au fost furnizate detalii despre natura amenintarii.Un purtator de cuvant al politiei din Offenburg, oras situat inlandul Baden-Wuerttemberg, din sud-vestul tarii, in apropierea granitei cu Franta, nu a facut alte precizari.Autoritatile germane sunt in stare de alerta, in special dupa atacul cu camion comis la Targul de Craciun din Berlin, atac jihadist soldat cu 12 morti.Sambata, politia din orasul Essen (landul Renania de nord ¬ Westfalia) a inchis un mall dupa ce serviciile de securitate au avertizat in legatura cu un posibil atac.