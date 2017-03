Proteste si in Turcia fata de actiunile Guvernului de la Haga: Manifestantii au aruncat cu portocale si oua in Ambasada Olandei la Ankara

In imaginile difuzate de postul de televiziune NTV, se poate vedea cum manifestantii arunca cu oua si fructe in ambasada.Atat consulatul cat si ambasada au fost inchise de autoritatile turce, impreuna cu resedintele ambasadorului, insarcinatului cu afaceri si consului. In zona cladirilor amintite au fost desfasurati politisti in echipament antirvolta, scrie News.ro citamd agentaid e presa Dogaa.Potrivit Associated Press, manifestantii au cantat imnul turc si au scandat sloganuri in fata Consulatului.Protestatarii au fluturat drapele turce si au scandat sloganuri precum "Olanda, nu fii surprinsa si nu ne testa rabdarea", "Allah este mare", "Europa barbara" si "Olanda dictatoare va plati".