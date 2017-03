UPDATE Disputa diplomatica intre Ankara si Haga escaladeaza: Un ministru turc, oprit sa intre in consulatul Turciei din Rotterdam/ Turcia sigileaza ambasada si consulatul olandez - surse

Mai multe persoane cu steaguri ale Turciei s-au adunat sambata seara in fata consulatului Turciei din Rotterdam cerand sa il vada pe ministrul pentru Familie. Politiistii a ridicat bariere din metal si patruleaza pe cai, impiedicandu-i pe manifestanti sa se apropie de consulat, in conditiile in care mai multi manifestanti pro-turci au sosit in ultimele ore din Germania, scrie Reuters.Ministrul Fatma Betul Sayan Kaya, care se afla sambata in Germania pentru o serie de intalniri, a decis sa plece catre Olanda cu masina.Posturile de televiziune CNN Turk si NTC au transmis ca ministrul ar fi fost oprit la granita, politia cerandu-i sa se intoarca in Germania. Pe de alta parte, postul Dutch TV a transmis imagini in care politia il impiedica pe ministrul turc sa intre in consulatul turc din Rotterdam. Si NOS a transmis imagini in care Fatma Betul Sayan Kaya poate fi vazuta coborand din masina in fata consulatului, politia blocandu-i accesul in consulat. Ministrul nu a fost arestat.Ministrul a fost oprit la circa 30 de metri ca cladirea consulatului turc din orasul olandez Rotterdam, nefiind lasat sa intre in consulat, a scris ulterior Ministerul turc pentru Familie pe Twitter.Ca raspuns la evenimentele de sambata, Ministerul turc de Externe a anuntat ca nu vrea ca ambasadorul olandez la Ankara sa revina "pentru o vreme" in Turcia."Nu vrem ca ambasadorul olandez, la ora actuala in concediu, sa revina pe post pentru ceva vreme. Omologilor nostri li s-a explicat ca aceasta decizie grava luata impotriva Turciei si comunitatii turce din Olanda va cauza probleme diplomatice, politice, economice si de alt fel grave", a afirmat ministerul intr-o declaratie de presa.Autoritatile turce au sigilat ambasada olandeza si consulatul, au declarat sambat pentru Reuters surse din Ministerul de Externe turc.Turcia a blocat, de asemenea, resedintele ambasadorului olandez, cea a insarcinatului cu afaceri si cea a consulului general.