Polonia spune ca "va juca dur" in relatia cu UE dupa votul in favoarea lui Tusk

Tusk, fostul premier al Poloniei si un rival vechi al actualului premier Jaroslaw Kaczynski, a castigat un al doilea mandat de presedinte al reuniunilor la nivel inalt ale UE - Polonia fiind singura tara care a votat impotriva unui nou mandat.Ministrul de Externe polonez Witold Waszczykowski a aratat intr-o declaratie facuta publuca sambata ca Guvernul sau va raspunde votului prin "blocarea altor initiative, jucand un joc foarte dur" in Uniunea Europeana."Cineva trebuie sa o zica pe fata: politica UE s-a dovedit a fi o politica a standardelor duble si a inselaciunii", a declarat Witold Waszczykowski pentru tabloidul Super Express.Ministrul polonez a spus ca Polonia nu poate boicota Consiliul European si va lua parte la intalnirile sale. "Trebuie sa fim constienti ca putem fi inselati in orice moment", a spus reprezentantul Varsoviei.Varsovia a portretizat reconfirmarea lui Tusk drept o chestiune in care interesele vitale poloneze au fost ignorate de o masinarie a Bruxelles-ului dominata de Germania."Cu siguranta ca trebuie sa ne diminuam drastic nivelul de incredere in UE. De asemenea, (trebuie - n.red.) sa demaram o politica negativa", a spus Waszczykowski.Guvernul polonez al partidului eurosceptic Lege si Justitie (PiS) a avut deja confruntari cu bratul execuiv al UE, Comisia Europeana, pe probleme ce includ statul de drept, imigrantii, politica climatica si protectia mediului.Partidul de guvernamant (de dreapta) l-a acuzat pe Tusk, un centrist, de depasirea mandatului sau, prin actiuni precum criticarea guvernului de la Varsovia in timpul blocadei parlamentului, de catre opozitie, de anul trecut, in cadrul unui protest la adresa limitarii accesului presei.Inainte de a pleca la Bruxelles, Tusk a fost seful principalului partid de opozitie din Polonie - Platforma Civica (PO).In pofida disputelor guvernului cu UE, societatea poloneza este intr-o majoritate covarsitoare in favoarea apartenentei la UE. Polonia este, de departe, unul dintre cei mai mari beneficiari ai ajutorului UE.