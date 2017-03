Germania: Doua persoane, interogate in cazul amenintarii ce a dus la inchiderea unui mall din Essen

Proprietarul apartamentului a fost interogat.Ulterior, politia a precizat ca a retinut si un alt barbat, intr-un local de tip internet cafe, din acelasi oras, pentru a fi interogat, informeaza Reuters, potrivit News.ro.Politia nu a oferit detalii, cu exceptia faptului ca operatiunea din Obrhausen este legata de cea din Essen.Politia germana a ordonat, sambata, inchiderea unui centru comercial din Essen, din landul Renania de Nord-Westfalia, din cauza unor "dovezi concrete privind un posibil atac".Centrul comercial nu va fi deschis in cursul zilei de sambata. Conducerea mall-ului a explicat pe Facebook ca masura este necesara pentru a "dejuca eventuale amenintari pentru vizitatorii nostri".Mall-ul aflat in piata Limbecker gazduieste circa 170 de magazine si restaurante si are, in medie, 60.000 de vizitatori pe zi.Germania este in stare de alerta sporita dupa atacurile din Franta si Belgia. Cu atoate acestea, atacurile de la Hanovra (februarie 2016), Essen (aprilie), Wurzburg, Reutlingen, Ansbach si Munchen (toate in iulie) si Berlin (decembrie) s-au soldat, in total cu 22 de morti si 112 raniti.Joi, un barbat cu probleme psihice a atacat cu toporul multimea din gara Dusseldorf, ranind noua persoane.