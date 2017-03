Un urs a fost impuscat mortal la o gradina zoologica din Germania dupa ce a scapat din cusca

Nord West Media TV a relatat ca ursul a scapat printr-o gaura in cusca, iar angajatii gradinii zoologice din Osnabruck i-au dus pe vizitatori in adapostul maimutelor, pentru a-i proteja."Mai multi politisti s-au deplasat in graba la gradina zoologica (...) impreuna cu angajatii gradinii zoologice, intreaga zona a fost evacuata", a declarat o purtatoare de cuvant a politiei, adaugand ca un al doilea urs a fost gasit in siguranta in adapostul sau.Nicio persoana nu a fost ranita in incident.