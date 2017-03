Intrus retinut in gradinile Casei Albe, in apropiere de resedinta presedintelui

Presedintele Donald Trump, care se afla in Casa Alba in acel moment, nu a fost in pericol din cauza bresei de securitate care s-a produs in jurul miezului noptii, a precizat postul de televiziune.Casa Alba nu a confirmat incidentul.Intr-o declaratie de presa citita la CNN, Serviciul Secret a anuntat ca suspectul a reusit sa intre pe domeniul Casei Albe prin partea, in apropiere de o zona folosita adesea de presedintii americani pentru a se adresa publicului. Intrarea se afla in apropiere de resedinta presedintelui.Ruscacul purtat de intrus a fost verificat si nu au fost gasite substante periculoase, se mai arata in declaratie.