Carnagiu la Damasc: Cel putin 46 de persoane, in mare parte pelerini siiti irakieni, au murit intr-un dublu atac cu bomba

Damascul, bastion al regimului presedintelui Bashar al Assad, a fost tinta mai multor atacuri dupa inceputul razboiului in 2011, chiar daca a fost protejata de luptele crancene care au distrus alte orase si localitati ale tarii."Au fost cel putin un atacator sinucigas care s-a detonat" in orasul vechi, situat in sud-estul Damascului, a declarat pentru AFP Rami Abdel Rahmane, directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH).El a facut un bilant initial de 46 de morti, printre care numerosi pelerini siiti irakieni, si "mai multe zeci de raniti, dintre care unii grav". Atacul s-a produs intr-o parcare de autocare, in apropiere de cimitirul Bab al-Saghir, din cartierul Chaghour.Ministrul irakian de Externe a vorbit despre circa 40 de irakieni morti si peste 100 de raniti.Potrivit ministrului sirian de Interne, Mohammad al-Chaar, atacul a vizat "pelerini de diferite nationalitati arabe. Telul era doar sa omoare".Televiziunea de stat siriana a raportat 40 de morti si 120 de raniti, vorbind despre explozia a "doua bombe puse de teroristi", termen care face referire la dusmanii regimului - rebelii si jihadistii.In imaginile transmise de televiziunea siriana de stat se pot vedea pete de sanga pe strazi, incaltaminte si bucati de material dar si mai multe autocare avariate.