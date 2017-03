Presedintele Tesco: Barbatii albi, "o specie pe cale de disparitie" din consiliile companiilor britanice

Allan, care a devenit presedinte non-exeutiv al Tesco in 2015, a facut aceste declaratii in conferinta Retail Week live, la care luau parte directori non-executivi aspiranti."Timp de 1000 de ani, barbatii au obtinut cel mai mult din aceste locuri de munca, insa pendulul s-a miscat semnificativ in directia opusa si cred ca va ramane acolo in viitorul apropiat", a declarat Allan, citat de presa britanica."Insa daca esti barbat alb este greu. Esti specie pe cale de disparitie si va trebui sa muncesti de doua ori mai mult", a continuat presedintele Tesco.Allan a declarat ulterior pentru The Guardian ca afirmatiile sale, facute la o zi dupa Ziua Internationala a Femeilor, nu trebuiau luate in serios si ca au reprezentat un motiv de amuzament pentru femeile din sala."Era intentionat ca amuzant, o mica hiperbola. Clar, barbatii albi nu sunt, literal, specie pe cale de disparitie, insa de fapt voiam sa scot in evidenta lucrul opus, si anume ca este o perioada minuntata pentru femei si pentru membrii minoritatilor etnice care vor sa intre in afaceri", a explicat Allan.Intr-o declaratie de presa facuta publica sambata, Allan a declarat ca este un sustinator puternic al unei diversitati cat mai mari si ca a regretat faptul ca declaratiile sale au lasat impresia opusa."Voiam sa arat ca un consiliu de succes trebuie fie activ si sa aduca impreuna un set de oameni divers si reprezentativ. Mai raman multe de facut, insa acum este un moment bun pentru femei sa iasa in fata in roluri de directori non-executivi", spune presedintele Tesco.Procentul femeilor in randul directorilor companiilor din FTSE 100 este de 26%, potrivit The Guardian, si doar 10% dintre directorii executivi sunt femei.Allan a mai afirmat in cadrul conferintei ca Tesco a numit, in ultimele 18 luni, un consiliu aproape in intregime nou si ca 3 din cei 6 directori non-executivi sunt femei.De precizat ca in consiliul Tesco sunt 3 femei si toti membrii consiliului sunt cauzazieni. Potrivit Indexului FTSE Feminin 2016, realizat de Scoala de Management Cranfield, si care are in vedere principalele 100 de companii din Marea Britanie, Tesco se afla pe pozitia 33.