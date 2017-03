Erdogan acuza autoritatile olandeze de nazism dupa ce i-au interzis ministrului turc de Externe sa aterizeze la Rotterdam

"L-am convocat astazi pe responsabilul cu afacerile olandeze", a declarat pentru AFP, sub protectia anonimatului, un reprezentant al Ministerului turc de Externe"Sunt vestigii ale nazismului, sunt fascisti", a declarat presedintele turc in marja unui miting organizat la Istanbul. "Puteti sa ii interziceti ministrului nostru de Externe sa zboare, dar, incepand de acum, sa vedem cum vor ateriza zborurile voastre in Turcia", a adaugat el.Guvernul olandez a decis sa interzica aterizarea aeronavei la bordul careia ar fi trebuir sa soseasca ministrul de Externe turc Mevlut Cavusoglu, care intentiona sa participe sambata la o intalnire in Rotterdam pentru sustinerea referendumului din 16 aprilie prin care ar urma sa fie sporite puterile presedintelui.