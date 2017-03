8 imigranti irakieni, descoperiti de autoritatile spaniole intr-un camion frigorific condus de un sofer roman

"Dupa ce au primit un apel anonim, ieri (vineri - n.red.) agenti ai Garzii Civile au deschis un camion frigorific pe autostrada si au descoperit in interior opt irakieni, toti in stare de sanatate perfecta", au precizat autoritatile spaniole.In camion au fost gasiti 4 adulti si 4 copii cu varstele de 2, 5, 8 si 10 ani. Ei nu aveau niciun act asupra lor, dar ancheta a stabilit ca sunt de nationalitate irakiana.Soferul roman, in varsta de 37 de ani, a fost arestat sub acuzatia de trafic de fiinte umane.Camionul pornise din provincia spaniola Murcia si se indrepta catre Marea Britanie.Potrivit presei spaniole, luna trecuta, o familie de irakieni a fost gasita tot intr-un camion frigorific, pe aceeasi autostrada si in aceeasi zona a Spaniei.In august 2015, descoperirea de catre politistii austrieci a unui camion frigorific abandonat in apropiere frontierei cu Ungaria, in care se aflau 71 de imigranti ce murisera asfixiati, a socat Europa. Imigrantii proveneau din Siria, Irak si Afganistan si se urcasera in camion in Ungaria.