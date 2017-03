ONU: Lumea traieste cea mai mare criza umanitara din 1945

La aceasta situatie se adauga acum o posibila foamete in patru tari: Sudanul de Sud, Somalia, Yemen si nord-estul Nigeriei, a amintit Stephen O'Brien.In luna februarie, Organizatia Natiunilor Unite au atentionat ca circa 20 de milioane de persoane din aceste tari erau in foamete sau in risc credibil de a cadea intr-o astfel de situatie in urmatoarele sase luni.ONU utilizeaza termenul de foamete doar atunci cand se intalnesc intr-o zona anumite niveluri de mortalitate, malnutritie si foame, situatii extreme si foarte putin obisnuite, cu mai putin de zece cazuri in ultimele trei decade, aminteste EFE."Fara un efort global colectiv si coordonat, oamenii vor muri pur si simplu de foame", a subliniat vineri Stephen O'Brien, care a informat Consiliul de Securitate asupra recentelor sale vizite in Yemen, Sudanul de Sud si Somalia pentru a evalua situatia umanitara.El a adaugat ca este necesara o "injectie imediata de fonduri" pentru cei aflati in nevoie in cele trei tari si nord-estul Nigeriei: "Pentru a fi precisi, avem nevoie de 4.400 milioane de dolari pentru iulie si acesta este un cost detaliat, nu o cifra de negociat."