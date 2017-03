Putin si Erdogan au confirmat normalizarea deplina a relatiilor ruso-turce

"Am incheiat procesul de normalizare. Nu mai dorim sa folosim acest cuvant", a spus Erdogan la conferinta de presa comuna cu Putin, desfasurata la Kremlin. "Suntem determinati sa imbunatatim si mai mult relatiile esentiale si speciale dintre cele doua tari", a adaugat presedintele turc, subliniind ca asteapta ridicarea totala a sanctiunilor economice impuse tarii sale de catre Rusia, potrivit Agerpres.

Aceste sanctiuni au fost adoptate de Moscova in timpul crizei provocate de doborarea unui avion militar rus de catre aviatia turca la frontiera cu Siria, in noiembrie 2015. A urmat un an si jumatate de tensiuni, dar relatiile dintre Moscova si Ankara au intrat vara trecuta intr-un proces de normalizare, Putin ordonand atunci ridicarea unei parti a sanctiunilor, mai ales in sectorul turistic, dupa ce Erdogan a prezentat regrete pentru incidentul din 2015.

Alte incidente survenit intre timp, respectiv asasinarea ambasadorului rus la Ankara, Andrei Karlov, de catre un politist turc si apoi uciderea a patru soldati rusi in Siria dupa ce aviatia turca a atacat o tinta gresita, au primit raspunsuri diplomatice cu mesaje de condoleante din partea ambelor parti si nu au afectat acest proces de normalizare al relatiilor bilaterale ruso-turce.

"Putem constata ca relatiile noastre au revenit la un adevarat parteneriat, cu o cooperare multiforma (...) Consideram Turcia partenerul nostru cel mai important", a declarat presedintele Vladimir Putin in timpul conferintei de presa comune cu omologul sau turc.

Dupa intrevederea avuta vineri la Kremlin, cei doi lideri au semnat un acord de cooperare valabil pana in anul 2020, al carui obiectiv principal este stimularea schimburilor comerciale bilaterale.

Rusia si Turcia au convenit de asemenea "sa continue cooperarea activa in lupa impotriva gruparilor teroriste, in primul rand impotriva organizatiei Statul Islamic" in Siria, mai ales la nivelul serviciilor de informatii, a indicat Putin.

Rusia - aliata a regimului de la Damasc - si Turcia - care sustine grupari rebele ce incearca sa inlature acest regim - sunt impreuna cu Iranul statele garante ale armistitiului in vigoare in Siria din luna decembrie si mediaza negocierile de pace care se desfasoara la Astana (Kazahstan) pentru solutionarea conflictului sirian.