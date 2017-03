Germania si Franta incearca sa impuna proiectul Uniunii Europene cu doua viteze / Polonia, izolata, acuza dictatul Berlinului, dupa realegerea lui Donald Tusk

Reuniti la Bruxelles, liderii nationali au dezbatut viitorul celor 27, dupa o reuniune marcata de o confruntare cu Polonia, care a incercat in zadar sa impiedice reconfirmarea lui Donald Tusk in fruntea Consiliului European."Deviza este ca suntem uniti, dar o unitate in diversitate", a declarat cancelarul german Angela Merkel, evocand obiectivul unui text pregatit de cei 27 pentru summitul de la Roma, in 25 martie.Delicata pregatire a acestei "Declaratii de la Roma" a ocupat mai multe ore liderii europeni, reuniti fara premierul britanic Theresa May, asa cum se procedeaza la reuniunile dedicate viitorului post-Brexit."Trebuie ca unii sa fie capabili sa avanseze mai repede", a spus si presedintele francez Francois Hollande, deoarece Europa a "aratat ca nu a fost capabila sa ia decizii la momentul potrivit".Acesta a citat apararea, zona euro, armonizarea fiscala si sociala printre domeniile in care un grup de tari trebuie sa fie "capabil sa mearga mai repede, mai departe, fara a inchide usa nimanui".Alte tari, printre care Belgia, Luxemburg sau Spania au anuntat ca sprijina acest proiect.Acest scenariu nu instaureaza insa o "noua Cortina de Fier" intre est si vest, a sustinut presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Tarile estice, in special grupul de la Visegrad - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sunt ingrijorate ca ar putea deveni membri de mana a doua ai Uniunii. "Nu vom accepta niciodata sa vorbim de o Europa cu mai multe viteze", a avertizat premierul polonez Beata Szydlo, in opinia careia acest lucru ar "compromite integritatea" UE.Szydlo s-a "evidentiat" in urma cu o zi cand s-a opus reconfirmarii lui Donald Tusk in functia de presedinte al Consiliului European. Dar Tusk a fost reales cu o majoritate zdrobitoare - 27 de voturi la unu. Ca semn de represalii, Varsovia a refuzat sa accepte concluziile summitului.Aceste concluzii, pe teme variate (imigratie, economie, aparare sau situatia din Balcanii occidentali), au fost deci publicate in numele presedintelui Consiliului European, cu "sustinerea celor 27 de state membre".Guvernul nationalist si conservator la putere la Varsovia, care vede in Tusk un dusman politic, a caracterizat votul de joi drept un "precedent periculos"."Stim acum ca este o UE sub dictatul Berlinului", a spus ministrul afacerilor externe Witold Waszczykowski, pentru site-ul wpolityce.pl.