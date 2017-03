Cine este autorul atacului cu topor din Dusseldorf: Un kosovar de 36 de ani, care sufera de schizofrenie paranoida / Autoritatile exclud o pista islamista

"Nu exista nici cel mai mic indiciu legat de o motivare politica sau religioasa", a insistat Dietmar Kneip, directorul politiei criminaliste regionale, vineri.Suspectul, ajuns in Germania din Kosovo in 2009 si care beneficia de o viza de rezidenta din ratiuni umanitare, a incercat fara indoiala sa fie ucis de fortele de ordine, crede acesta."Conta pe faptul ca politia va trage asupra lui mortal, denumim asta un 'suicide by cop'", a adaugat .Anchetatorii au gasit asupra lui un certificat in care se arata ca sufera de o boala psihiatrica grava - schizofrenie paranoida - si medicamente prescrise pentru aceasta patologie.Joi, cu putin inainte de ora 20,50 (19,50 GMT), barbatul a atacat mai multi calatori care se aflau intr-un tren. Atacul a avut loc in momentul in care trenul se oprea in gara centrala din Dusseldorf si calatorii se pregateau sa coboare.Dat afara din vagon de un calator, barbatul a incercat sa urce din nou, dar conductorul trenului a blocat usa. Ulterior, a agresat mai multe persoane in gara, ranind noua, dintre care patru grav. Viata acestora nu este insa in pericol. Printre victime, cu varste cuprinse intre 13 si 50 de ani, figureaza si doi turisti italieni.Internat dupa ranile grave pe care le-a suferit cand a sarit de pe un pod, atacatorul nu a putut discuta cu politistii, urmand sa fie operat.Fratele sau, care stia ca este bolnav si isi cumparase un topor, a informat politia despre disparita sa.Autoritatile germane sunt in stare de alerta din cauza amenintarii jihadiste, in special dupa atentatul cu camion din decembrie, in Berlin (12 morti), revendicat de gruparea Stat Islamic.In februarie, un german de 35 de ani, care, potrivit presei, suferea si el de probleme psihiatrice, a intrat cu masina in pietoni la Heidelberg, ucigand o persoana si ranind alte doua.