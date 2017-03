Emmanuel Macron va fi primit saptamana viitoare de Angela Merkel

Intalnirea va fi una "informala si confidentiala" si nu este echivalenta cu acordarea sprijinului pentru candidatul independent de centru Emmanuel Macron, a precizat un purtator de cuvant al Guvernului german.Angela Merkel s-a intalnit la finalul lunii ianuarie si cu Francois Fillon, candidatul dreptei la prezidentialele din Franta.Candidatul independent de centru Emmanuel Macron (39 de ani) a trecut pentru prima oara la conducere intr-un sondaj de opinie privind optiunile electoratului in prima runda a alegerilor prezidentiale din Franta, a anuntat in urma cu o zi The Guardian. Macron, cu 26%, o depaseste in premiera pe candidata de extrema dreapta Marine Le Pen (25%), potrivit unui sondaj realizat de Harris Interactive.Fata de precedentul sondaj, Macron a castigat 6 puncte procentuale. Cresterea in sondaje se poate explica prin lansarea programului electoral, care insista pe integritate in politica si masuri economice de reforma moderata, dar si prin atragerea multor sustinatori cu o imagine buna in randul electoratului de toate orientarile ideologice.