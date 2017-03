Michael Flynn, fost consilier de securitate nationala al lui Donald Trump, implicat intr-un nou scandal: lobby pentru Guvernul turc prin discreditarea lui Fethullah Gulen

Purtatorul de cuvant al Casei Albe a reactionat imediat, precizand ca presedintele Donald Trump nu a avut informatii despre acest lucru in momentul in care l-a numit pe Flynn consilier pe probleme de securitate nationala.Michael Flynn ar fi facut lobby pentru Guvernul de la Ankara, prin discreditarea clericului turc aflat in exil Fethullah Gulen, chiar in perioada campaniei electorale de anul trecut pentru alegerile prezidentiale din SUA.Potrivit documentelor depuse la Departamentul Justitiei, compania de lobby a lui Michael Flynn ar fi fost angajata pentru a face "cercetari" in legatura cu Fethullah Gulen si reteaua sa de scoli si ar fi promis, la randul sau, angajarea unei firme de relatii publice si a unei echipe de filmare care sa ajute la distribuirea rezultatelor verificarii.Predicatorul turc Fethullah Gulen (75 de ani) a fost acuzat in numeroase ocazii de Ankara ca s-ar afla in spatele loviturii de stat esuate din vara trecuta, Turcia cerand extradarea sa din Statele Unite, unde Gulen traieste in regim auto-impus.Fethullah Gulen este cunoscut ca principala amenintare la autoritatea politica a lui Recep Tayyip Erdogan, cu toate ca cei doi au fost, in urma cu multi ani, aliati. Gulen este initiatorul miscarii islamiste moderate Hizmet, care detine o retea de scoli si ONG-uri in mai multe tari.Desi aflat in exil in Statele Unite, Fethullah Gulen continua sa ramana un personaj influent in afacerile interne ale Turciei - se estimeaza ca 10% din populatia turca este sustinatoare a miscarii Hizmet.Michael Flynn, consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, a demisionat la mijlocul lunii februarie, pe fondul scandalului privind convorbirile sale telefonice cu ambasadorul rus in SUA inaintea instalarii administratiei Trump la Casa Alba.In varsta de 58 de ani, Michael Flynn este cunoscut pentru atitudinea sa indulgenta fata de Rusia si pentru linia sa dura fata de extremismul islamic.Conversatiile dintre Flynn - nominalizat pentru aceasta functie pe 18 noiembrie - si ambasadorul rus la Washington "au fost interpretate de inalti oficiali americani ca trimitand un mesaj nepotrivit si potential ilegal Kremlinului ca se poate astepta sa scape de sanctiuni", a scris recent cotidianul Washington Post.O lege americana (the Logan Act) interzice cetatenilor americani care nu dispun de atributii in acest sens sa negocieze cu guverne straine aflate in litigiu cu SUA. Nimeni nu a fost anchetat pe baza acestei legi, care dateaza din 1799.