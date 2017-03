Realegerea lui Donald Tusk: Varsovia a blocat summitul Uniunii Europene

Varsovia a blocat joi adoptarea concluziilor summitului Uniunii Europene, dupa ce s-a opus fara succes realegerii polonezului Donald Tusk in functia de presedinte al Consiliului European, a anuntat premierul Beata Szydlo, estimand ca aceasta creeaza un "precedent periculos", relateaza AFP, potrivit Agerpres.Donald Tusk, care conduce instanta ce ii reuneste pe liderii celor 28 de tari ale Uniunii Europene, a fost reales joi dupa-amiaza cu sprijinul a 27 dintre acestia, pana la sfarsitul lui noiembrie 2019, in pofida opozitiei tarii sale natale."Nu voi accepta concluziile summitului, deci summitul nu va fi valid", a subliniat Beata Szydlo in cursul unei conferinte de presa, denuntand un "precedent periculos".Conflictul declansat de premierul polonez nu pune sub semnul intrebarii realegerea lui Donald Tusk, pentru ca este vorba despre un act separat, votat cu majoritatea calificata.