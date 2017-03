UPDATE Germania: Atac cu toporul in gara din Dusseldorf, cel putin 5 raniti. Doi suspecti, arestati; alti suspecti sunt cautati de politie

BREAKING: Several people have been injured in an axe attack at #Duesseldorf train station.#Dusseldorf pic.twitter.com/rW9I9csfLu ¬ Tennessee (@TEN_GOP) 9 March 2017

Mai multe persoane au fost ranite in urma atacului cu topor ce a avut loc, in jurul orei locale 21.00 (22.00, ora Romaniei) in gara din Dusseldorf, anunta presa internationala citand politia locala, AFP precizand ca sunt cel putin cinci raniti.Potrivit The Telegraph, doua persoane au fost arestate, iar martorii vorbesc despre un "nebun".Purtatorul de cuvant al politiei, Rainer Kerstiens, a declarat pentru agentia The Associated Press ca se crede ca sutn mai multi presupusi atacatori care ar fi fugit de la locul faptei.Imagini din interiorul garii centrale din Dusseldorf arata persoane ranite intinse pe podea primind ingrijiri.Gara a fost evacuata si incercuita de ofiteri inarmati ai fortelor antitero, iar trenurile nu mai opresc in statie.Un calator a relatat pentru Bild: "Stateam pe peron, asteptand trenul. A venit trenul, iar apoi deodata cineva a sarit cu un topor si a lovit oamenii. Era sange peste tot".Un utilizator de Twitter, Bruno Macedo, a postat urmatorul mesaj: "Breaking: Un individ cu un topor urmarit de politie in Dusseldorf. Gara este inchisa. Sunt in tren, lucurile arata rau #politie #teroare".El a adaugat: "Stati departe de gara din #Dusseldorf, un nebun cu un #topor e in libertate".Acest atac din Dusseldorf are loc la mai putin de trei luni de la atacul cu camion comis la un targ de Craciun din Berlin, care s-a soldat cu 12 morti.Germania se afla sub un nivel inalt de alerta terorista dupa mai multe atacuri recente.