Fundatia pentru o Societate Deschisa: Ungaria aluneca spre autoritarism

Societatea civila este o parte esentiala a oricarei democratii functionale. In timp ce regimul de la Budapesta vorbeste despre dialog si dezbatere libera, actiunile descriu mai degraba o alunecare spre autoritarism, afirma Neil Campbell, directorul adjunct al Fundatiei pentru o Societate Deschisa, potrivit Euractiv.com Pe 27 februarie, ministrul de justitie al Ungariei, Laszlo Trocsanyi, a adresat un discurs Comisiei Europene Parlamentare a Drepturilor Civile, Justitie si Afaceri Interne, cu tema drepturilor fundamentale in Ungaria. Trocsanyi a descris statul o democratie in care dezbaterea, schimbul ideilor este liber si in care dialogul este foarte important. Societatea civila si ONG-urile, alaturi de guvern si institutiile europene pot contribui la rezolvarea multiplelor crize pe care le intampina Europa. Presupunerile implicite a ceea ce el considera control inutil al Ungariei au fost "Trecem mai departe. Nimic de discutat aici."Intr-o democratie sanatoasa, oricine ar trebui sa poata evidentia diferentele dintre ceea ce un guvern afirma ca face si ce face propriu-zis. A spune un lucru in Bruxelles si a face alt lucru in Budapesta este parte a abordarii guvernului de a submina criticismul independent al actorilor non-guvernamentali din Ungaria.In primul rand, retorica extravaganta este menita sa incurajeze frica si neincrederea prin determinarea unor grupuri sa fie hotarate cu privire la manipularea politicii maghiare. Un exemplu este Szilard Nemeth, sef adjunct al partidului de guvernamant Fidesz si primul ministru Viktor Orban au atacat ONG-urile.