Julian Assange: CIA a dat dovada de o incompetenta devastatoare

"Este un act de o incompetenta devastatoare sa creezi un astfel de arsenal si sa-l pastrazi in acelasi loc", a declarat Assange, intr-o videoconferinta transmisa din ambasada Ecuadorului din Londra, unde este refugiat din 2012.Julian Assange a precizat ca WikiLeaks va "lucra" cu producatorii de aparate electronice, dupa dezvalurile legate de un program de piratare al CIA care ar permite, spre exemplu, transformarea unui televizor sau a unui smartphone intr-un dispozitiv de ascultare."Am decis sa lucram cu ei pentru a le oferi un acces exclusiv la detalii tehnice suplimentare pe care le detinem astfel incat sa poata fi facute corectii", a spus Assange.Potrivit Wikileaks, aceste documente arata ca agentia americana de informatii a elaborat peste o mie de malaware, virusuri, troieni si alte softuri pentru a infiltra si a prelua controlul asupra aparatelor electronice.Aceste programe au vizat aparatele iPhone, sistemele care functioneaza sub Android (Google) - si care ar fi folosit in continuare de Donald Trump -, Microsoft sau televizoarele Samsung, pentru a le transforma in aparate de spionaj impotriva utilizatorilor lor, acuza WikiLeaks.Piratand aparatele smartphones, CIA reusea astfel sa ocoleasca protectia prin criptare a unor aplicatii reputate precum WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo sau Confide, captand comunicatiile inainte ca ele sa fie criptate."Este imposibil sa pastrezi controlul asupra armelor cibernetice ... Daca le construiti, veti sfarsi prin a pierde", a adaugat Assange, care a mentionat ca detine "multe alte informatii" legate de metodele CIA.