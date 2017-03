Netanyahu critica Iranul la Kremlin / Istorie veche, ii raspunde Vladimir Putin

Primit la Kremlin, premierul israelian a inceput sa critice Iranul, aliat al Rusiei in Orientul apropiat. "Acum 2.500 de ani, a existat o tentativa in Persia de a distruge poporul evreu. Aceasta tentativa a esuat si asta celebram la sarbatoarea" Purim, care are loc duminica si luni in Israel, a spus Netanyahu, in fata presedintelui rus.Sarbatoarea Purim celebreaza, potrivit traditiei evreiesti, victoria impotriva unui vizir al imperiului Persan, Haman, in secolul al V-lea I.H."Iata azi ca Iranul, mostenitorul Persiei, continua aceasta tentativa de distrugere a statului evreu. O spun de o maniera foarte clara, o scriu pe rachetele lor balistice", a afirmat el."Da, in fine, era secolul al V-lea inaintea erei noastre. Acum traim intr-o lume diferita", a replicat, ironic, presedintele rus.Iranul este considerat principalul inamic al statului evreu. Republica islamica nu recunoaste existenta Israelului si nu mai are relatii diplomatice cu SUA din 1980, dupa revolutia islamica din 1979 si atacul partizanului ayatollahului Khomeini asupra ambasadei americane.Benjamin Netanyahu denunta in mod regulat sprijinul militar pe care Iranul il acorda regimului Bashar al-Assad in conflictul cu rebeliunea siriana. Duminica, Benjamin Netanyahu a declarat ca va incerca sa-l convinga pe Vladimir Putin sa impiedice o prezenta militara iraniana permanenta in Siria.Rusia, Iranul - aliati fideli ai presedintelui Bashar al-Assad - si Turcia - care sustine rebelii sirieni - sunt garantii incetarii focului care a intrat in vigoare in Siria la finele lui decembrie si conduc negocierile de pace de la Astana care vizeaza identificarea unei solutii la criza siriana.