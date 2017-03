Serghei Lavrov afirma ca nu isi ia telefonul la el cand negociaza dosare sensibile, pentru a evita sa fie interceptat de CIA

Ministrul rus al Afacerilor externe, un obisnuit al negocierilor in dosare internationale complicate, precum razboiul din Siria, conflictul ucrainean sau programul nuclear iranian, a fost intrebat de ziaristi despre dezvaluirile Wikileaks privind programul de piratare al CIA care permite, spre exemplu, sa transforme intr-un aparat de interceptare un televizor sau un smartphone."Personal, incer sa nu imi iau telefonul cu mine cand negociez subiecte sensibile", a declarat Lavrov, intr-o conferinta comuna de presa cu omologul sau german Sigmar Gabriel."Si, pentru moment, se pare ca acest lucru mi-a permis sa nu ma regasesc intr-o situatie dezagreabila", a adaugat seful diplomatiei ruse."Hackerii CIA pot penetra aparate smartphones, televizoare dar de asemenea - am auzit spunandu-se - frigidere, pentru a crea probleme in retelele electrice", a ironizat el.Potrivit Wikileaks, care a publicat aproape 9.000 de documente prezentate ca provenind de la CIA, agentia americana de informatii a elaborat peste o mie de programe malaware, virusi, troieni si alte softuri care se pot infiltra pentru a prelua controlul asupra aparatelor electronice.CIA a acuzat WikiLeaks ca ajuta adversarii Statelor Unite dezvaluind aceste metode.