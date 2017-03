Sudanul de Sud, tara in care a fost declarata foametea, mareste de la 100$ la 10.000$ costul unui permis pentru lucratorii umanitari straini

Organizatiile umanitare spun ca decizia ministerului muncii de a mari costul permiselor de la 100 de dolari la 10.000 de dolari a venit intr-un moment “groaznic” intr-o tara in care 100.000 de oameni fac foamea, iar alti un milion sunt in pragul inanitiei.Saptamana trecuta, presedintele Sudanului de Sud a promis “acces fara restrictii” tuturor oragnizatiilor de ajutor dupa ce in parti ale tarii a fost declarata foamete.Cresterea de tarif, introdusa printr-un memorandum, se aplica tuturor muncitorilor straini din tara si este menita sa majoreze veniturile bugetare, potrivit ministrului informatiei, citat de Associated Press.