SUA au trimis 200 de puscasi marini in batalia pentru Rakka 

The Washington Post si The Associated Press au publicat primele informatia, iar agentia scrie ca este vorba despre o mobilizare temporara.Puscasii marini pozitioneaza artilerie grea si obuziere care sa sustina fortele siriene locale in lupta in vederea recuceririi orasului.Cateva sute de militari din cadrul Operatiunilor Speciale americane au oferit consiliere fortelor locale siriene, insa Pentagonul a evitat sa trimita forte conventionale pe teren.Pe de alta parte, Reuters scrie ca administratia lui Donald Trump se pregateste sa trimita pana la 1.000 de militari americani in Kuwait, ca forte de rezerva, cu scopul de a accelera ofensiva impotriva Statului Islamic atat in Siria, cat si in Irak.Aceste lucruri arata ca presedintele american Donald Trump ofera Pentagonului mai multa flexibilitate in lupta impotriva jihadistilor.Comandanti militari au denuntat drept "micromanagement" actiunile Casei Albe pe vremea fostului presedinte Barack Obama si au argumentat in favoarea unei mai mari libertati de a lua decizii zilnic cu privire la cum sa lupte mai bine impotriva inamicului.