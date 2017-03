​Alegerile prezidentiale din Franta: Candidatul de centru Emmanuel Macron trece in premiera pe primul loc, in fata extremistei Marine Le Pen

Sondajul arata ca, in turul 2 (programat pe 7 mai), Macron ar obtine o victorie zdrobitoare in fata lui Marine Le Pen: 65% vs. 35%. Primul tur al alegerilor prezidentiale va avea loc pe 23 aprilie.Fata de precedentul sondaj, Macron a castigat 6 puncte procentuale. Cresterea in sondaje se poate explica prin lansarea programului electoral, care insista pe integritate in politica si masuri economice de reforma moderata, dar si prin atragerea multor sustinatori cu o imagine buna in randul electoratului de toate orientarile ideologice.Astfel, Macron a primit ieri sustinerea fostului primar socialist al Parisului, Bertrand Delanoe, dar si pe cea - improbabila - a ambasadorului Frantei in Japonia, Thierry Dana. Acesta a anuntat ca daca Marine Le Pen va castiga alegerile, va demisiona din corpul diplomatic.Emmanuel Macron a parasit guvernul socialist in luna august pentru a-si pregati candidatura la presedintie. Macron, fost bancher de investitii, a fost ministru al Economiei in guvernul de stanga.