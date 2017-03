Seful FBI: Nu exista "viata absolut privata" in America / Nici macar amintirile noastre nu sunt private

El a lansat acest avertisment in contextul in care vorbea despre o multiplicare a criptarii dupa dezvaluirea amplorii supravegherii spionajului american, in 2013, de catre fostul contractor al Agentiei Nationale americane pentru Securitate (NSA) Edward Snowden."Nici comunicatiile cu sotii nostri, cu membrii clerului, cu avocatii nu sunt absolut private in America", a adaugat el.“Nici macar amintirile noastre nu sunt private. Oricare dintre noi poate fi obligat sa spuna ce a vazut… In anumite circumstante, un judecator poate obliga pe oricare dintre noi sa depuna marturie in privinta comunicarilor private", arata seful FBIInsa el a declarat totodata ca americanii "au asteptari rezonabile cu privire la viata privata in casele noastre, in masinile noastre, in dispozitivele noastre"."Este o parte esentiala a faptului de a fi american. Guvernul nu poate sa ne invadeze viata privata fara un motiv intemeiat, susceptibil sa fie examinat in tribunal", a continuat el.In ultimele luni ale lui 2016, FBI a obtinut in mod legal acces la 2.800 de dispozitive confiscate in anchete criminale, teroriste sau de contrainformatii, iar Biroul nu a putut sa deschida 43% dintre aceste dispozitive, a precizat el.Dorinta americanilor de viata privata si securitate nu ar trebui sa fie percepute ca incompatibile, a apreciat el.